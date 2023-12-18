Kylian Mbappe'nin golü PSG'ye yetmedi: Lille puanı son anda kurtardı!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:07

Güncelleme: 18.12.2023 - 08:07

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Luis Enrique'nin yönetimindeki PSG karşı karşıya geldi.



Decathlon Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken, Lille'e 1 puanı getiren gol 90+4'te Jonathan David'in kafa vuruşu ile geldi. PSG'nin tek golünü ise 66. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.



YUSUF'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 11 başladığı mücadelede 81 dakika sahada kalırken, 72. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yusuf Yazıcı yerini, beraberlik golünü atan Jonathan David'e bıraktı.



Bu sonuçla birlikte PSG puanını 37'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Lille 28 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Metz'i konuk ederken, Lille deplasmanda Strasbourg'a konuk olacak.