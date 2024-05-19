Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:58
Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya'daki ilk haftasında dördüncü ve son maçını Fransa ile oynayacak.

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Milletler Ligi'nde ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Filenin Sultanları, üçüncü maçta ise İtalya'ya 3-1 kaybetti.


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