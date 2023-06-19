Fransa - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa, EURO 2024 Elemeleri'nde kendi sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, kendi sahasında Gustavo Dominguez'in takımı Yunanistan'ı konuk edecek.
FRANSA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FRANSA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Fransa, gruptaki son maçında Cebelitarık deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Yunanistan ise kendi sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmişti.
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