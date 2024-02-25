Fransa'da 3 puanı son dakika golü belirledi!

Monaco, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lens'i 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:03
Fransa'da 3 puanı son dakika golü belirledi!
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Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile Adi Hütter'in yönetimindeki Monaco karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco 90+2'de Takumi Minamino'nun attığı golle 3-2 kazanırken galibiyetin diğer golleri; 19. dakikada Folarin Balogun ve 30. dakikada Takumi Minamino kaydetti. Monaco'da Folarin Bolagun 82. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Lens'in golleri ise 31. dakikada Sepe Wahi ve 77. dakikada Wesley Said'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 41'e yükseltirken Lens 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Monaco evinde PSG'yi konuk ederken, Lens deplasmanda Lyon'a konuk olacak.


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