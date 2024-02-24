Fenerbahçe'den Galatasaray'a şoke eden yanıt: 'Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle...'

Yayınlanma: 24.02.2024 - 22:24

Güncelleme: 24.02.2024 - 22:24

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2 TANE PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Direkt konuya girmek istiyorum. 2 tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kez daha hakemler tarafından verilmemiştir. Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına insanlar dikkatli baksın. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken 1 saniye içinde çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı."

"FACİADAN DÖNÜLDÜ"

"Takım, şampiyonluk isteyen ve şampiyonluk kovalayan bir refleks gösterince bir facianın, bir operasyonun eşiğinden dönüldü."

"ARTIK RİCA ETMİYORUZ"

"Bu iki pozisyondan dolayı artık TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin çok kısa kalan maratonunda, şurada çok az maç kaldı, her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamasınlar. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz."

"SÖZ KONUSU GALATASARAY OLUNCA..."

"Başka bir gündem olan konu var. Bu da önemli. Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ye sevki ve PFDK'ye sevk edilme şekli. Normalde yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür pozisyonlarda, hareketlerde direkt PFDK'ye ve tedbirlik sevk edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı. Daha sonra nasıl olduysa zoraki şekilde, gönülsüz şekilde sevk yaşandı. Bu sefer tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Burada ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma zihniyetinin olduğunu tahmin ediyorum. 'Nasıl olsa PFDK'ye sevk ettik, en alttan bir ceza verelim, 1 maça indirelim, durumu kurtaralım'ı kovalamaya çalışıyorlar. Bunu TFF'nin PFDK'ye verdiği bir mesaj olarak kabul ediyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının gözleri üzerinde. Daha önce ciddi ve hatrı sayılı cezalar oldu benzer pozisyonlarda. Söz konusu Galatasaray olunca Mehmet Büyükekşi federasyonunun beyni ve kalbi çelişiyor."

"UMUT KIRINTISI GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Artık bu son dönemeçte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz, akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar."

"PSİKOLOJİK VİRAJ DÖNDÜ"

"Bugün takım ciddi bir psikolojik viraj döndü. Takımı tebrik ediyorum."

"UTANMAZLAR!"

"Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle."