Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü

Fransa'da Bordeaux mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. Lig'e (Ulusal Ligi) düşürüldü.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 21:30
Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü
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Fransa ekibi Bordeaux, finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. lige (National 1) düşürüldü.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux'nun bir alt lige düşürüldüğü belirtildi.

Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.

Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.


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