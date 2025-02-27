Fransa'da kulüp başkanına tarihi ceza: 15 maç men!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, federasyon tarafından 15 maç men cezasına çarptırıldı.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Auxerre maçının ardından söylediği sözler nedeniyle 15 maç ceza aldı.
Longoria, Auxerre ile oynanan maçta hakem yönetimine tepki göstermiş ve "Bu bir yolsuzluk! Daha önce böyle şey görmedim. Yazabilirsiniz; Pablo Longoria, bunun yolsuzluk olduğunu söylüyor. Her şey organize edildi! Planlı ve taraflı! B.ktan bir şampiyona. Eğer Süper Lig'in (Avrupa Süper Ligi) Marsilya'ya bir teklifi olursa, hemen bu ligden ayrılacağız" demişti.
FRANSA'DA TARİHİ CEZA
Bu açıklamanın ardından federasyon, Longoria'ya tarihi bir ceza verme kararı aldı. Federasyon, "B.ktan şampiyona" ve "Yolsuzluk" gibi açıklamaları nedeniyle Longoria'ya 15 maç ceza verildiğini açıkladı.
Öte yandan Longoria'nın hakemlerle ilgili sözlerinin ardından Ligue 1 ve Ligue 2'de görev yapan toplam 111 hakem, Longoria hakkında hakaret davası açmaya karar verdi.
MARSİLYA KAYBETMİŞTİ
Marsilya, ligde cumartesi günü Auxerre ile deplasmanda oynadığı maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Marsilya'da Derek Cornelius, 63. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmış ve Marsilya, mücadeleyi 10 kişi tamamlamıştı.
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