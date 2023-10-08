Fransa'da olaylı maç: Kalecinin bilinci kapandı!
Montpellier ile Clermont'un karşı karşıya geldiği maçta, kaleci Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti. Tecrübeli kaleci olay sonrası bilincini kaybetti.
Fransa'da oynanan Montpellier ile Clermont maçı yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu.
Maçın 90. dakikasında Clermont kalecisi Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti.
Bir anda yere yığılan file bekçisinin bilincini kaybettiği aktarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu oyuncu için net bir açıklama yapılmadı. Olay sonrası hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmada Montpellier'in 4-2 üstünlüğü bulunuyordu.
Öte yandan Clermont forması giyen Neto'da olay sonrası seyirciye orta parmağını gösterdiği için kırmızı kart gördü.
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