Şampiyon PSG 3 puanı 2 golle aldı!

Şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Nice'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:52
Şampiyon PSG 3 puanı 2 golle aldı!
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Fransa Ligue 1'in, 32. hafta erteleme maçında Paris Saint-Germain ile Nice karşı karşıya geldi. PSG deplasmanda konuk olduğu Nice'yi 2-1 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Bradley Barcola ve 23. dakikada Yoram Zague, Nice'nin golünü 32. dakikada Mohamed-Ali Cho kaydetti.

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Nice'de Melvin Bard 75. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Nice bu mağlubiyetle 54 puanda 5. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını resmen kaybetti.

PSG bir sonraki karşılaşmasında Metz deplasmanına giderken, Nice de deplasmanda Lille karşılacak.


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