Fransa'da zaferin adı Toprak Razgatlıoğlu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. yarışında zafere ulaştı.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 18:14
Fransa'da zaferin adı Toprak Razgatlıoğlu!
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'daki ikinci yarışla tamamlanırken, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu mücadeleyi 2. sırada tamamladı.

Magny Course Pisti'nde yapılan yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ikinci sırada bitirerek podyuma çıktı.

İLK YARIŞLARDA DA LİDERDİ

Organizasyonda İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci olurken, Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncülüğü elde etti.

Milli sporcu, etabın ilk yarışlarını ise birinci sırada tamamlamıştı.


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Toprak Razgatlıoğlu dünya superbike şampiyonası fransa

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