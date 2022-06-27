Fransız atlet Wilfried Happio, tek gözüyle yarışı kazandı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:20

Fransa’daki 400 metre engelli şampiyonasına katılan Fransız atlet Wilfried Happio, yarışın başlamasına sadece 20 dakika kala saldırıya uğradı. Buna rağmen sansasyonel şekilde yarışı kazandı.

Sözcü'nün haberine göre, Caen’de ulusal yarışa katılan Happio ısınma sırasında saldırıya uğradı. Piste atladıktan sonra güvenliği atlatan bir kişi, 23 yaşındaki sporcuya şiddetli şekilde saldırdı ve yüzüne birkaç yumruk attı.

Happio’nun antrenörü Olivier Vallaeys saldırgana engel olmak isterken polis saldırganı gözaltına aldı. Yarıştan birkaç dakika önce kan kustuğu belirtilen Happio’nun suratında yaralar olduğu görüldü.

REKOR KIRIP KAZANDI

Tek gözü kapanan ve bandajla piste çıkan Wilfried Happio, 48.57 ile yarışı tamamladı ve hem kişisel en iyi derecesini yaptı hem de yarışı kazandı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Wilfried Happio, “Olayın üzerinde durmak istemiyorum. Bunu işinin ehli kişilere bırakacağız. Yarış hakkında konuşmak için çok çalıştık. Bu sefer başarabildiğim için çok mutluyum, fiziksel olarak iyi durumdayım” dedi.