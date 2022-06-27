Galatasaray'da Marcao'nun yerine Jason Denayer düşünülüyor

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:19

Marcao ile vedalaşmak üzere olan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu. Sarı-kırmızılılar, Olimpik Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Jason Denayer'i transfer etmek için harekete geçti. Milliyet'in haberine göre, Süper Lig ekibinde Marcao'nun vedasının ardından Belçikalı futbolcu transfer edilecek.

GALATASARAY'DA 50 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye sıcak bakan ve önceki günlerde İstanbul'da futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya gelen Jason Denayer, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da top koştururken 50 resmi maçta sahaya çıkmıştı.

SAVUNMADA REKABET ARTACAK

Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, Abdülkerim Bardakçı transferine rağmen kadroya dahil edilmesinin planlandığı belirtildi. Denayer'in gelmesiyle beraber Nelsson, Abdülkerim ve Belçikalı oyuncu savunmada forma rekabetine girecekler.