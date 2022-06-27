Galatasaray'da Marcao'nun yerine Jason Denayer düşünülüyor
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Marcao'nun vedasının ardından Jason Denayer'in transfer edileceği iddia edildi.
Marcao ile vedalaşmak üzere olan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun alternatifini buldu. Sarı-kırmızılılar, Olimpik Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Jason Denayer'i transfer etmek için harekete geçti. Milliyet'in haberine göre, Süper Lig ekibinde Marcao'nun vedasının ardından Belçikalı futbolcu transfer edilecek.
GALATASARAY'DA 50 MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye sıcak bakan ve önceki günlerde İstanbul'da futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya gelen Jason Denayer, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da top koştururken 50 resmi maçta sahaya çıkmıştı.
SAVUNMADA REKABET ARTACAK
Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, Abdülkerim Bardakçı transferine rağmen kadroya dahil edilmesinin planlandığı belirtildi. Denayer'in gelmesiyle beraber Nelsson, Abdülkerim ve Belçikalı oyuncu savunmada forma rekabetine girecekler.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!