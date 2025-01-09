Fransız basını duyurdu: Rennes'den Galatasaray'a Gouiri yanıtı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Rennes forması giyen Amine Gouiri için yaptığı teklife Fransız temsilcisinden yanıt geldiği iddia edildi.

Fransız basını duyurdu: Rennes'den Galatasaray'a Gouiri yanıtı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:01

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray için Amine Gouiri adı gündeme gelmişti.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray hafta başında Amine Gouiri transferi için Rennes ile iletişime geçti ve futbolcunun durumunu sordu. Rennes'in Gouiri ile yolları ayırmama isteğine rağmen Galatasaray'ın Rennes'e teklifte bulunulduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu için 13 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da başarı bonusu içeren bir teklif yaptığı aktarıldı.

Rennes'in 2022'de 28 milyon Euro'ya Nice'ten kadrosuna kattığı futbolcu için gelen bu teklifi reddettiği aktarıldı.

Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Gouiri bu sezon Rennes formasıyla 16 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #amine gouiri #rennes #galatasaray

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