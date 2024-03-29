Fransız derbisinde kazanan Monaco!
Monaco, THY Eurolegue'in 32. haftasında deplasmanda ASVEL'i 87-77 mağlup etti.
THY EuroLeague 32. hafta maçında Fransız derbisinde ASVEL ile Monaco karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Monaco, son periyottaki 31-16'lık skor üstünlüğüyle 87-77 kazanmayı başardı.
Monaco'da Elie. Okobo, 16 sayı kaydetti. ASVEL'de Luwawu-Cabarrot'un 23 sayı, 7 ribaund performansı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Monaco, 21. galibiyetini aldı. ASVEL ise 25. kez kaybetti.
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