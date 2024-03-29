Fransız derbisinde kazanan Monaco!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:31

THY EuroLeague 32. hafta maçında Fransız derbisinde ASVEL ile Monaco karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Monaco, son periyottaki 31-16'lık skor üstünlüğüyle 87-77 kazanmayı başardı.

Monaco'da Elie. Okobo, 16 sayı kaydetti. ASVEL'de Luwawu-Cabarrot'un 23 sayı, 7 ribaund performansı galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Monaco, 21. galibiyetini aldı. ASVEL ise 25. kez kaybetti.