Adı Suudi Arabistan ekibiyle anılıyordu: Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin bonservisi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Al-Musrati'nin adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyor. Libyalı futbolcunun Al-Fateh'e satın alma opsiyonuyla kiralanacağı iddia edildi.

Adı Suudi Arabistan ekibiyle anılıyordu: Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin bonservisi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:43

11 milyon Euro ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Seçimde Beşiktaş başkanı olan Serdal Adalı'nın da onay vermesi halinde Al-Musrati, Al-Fateh'in yolunu tutacağı iddia edildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Bein Sports'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi, Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Buna göre Al-Fateh, Suudi Arabistan Pro Lig'de küme düşmemesi durumda Al-Musrati'nin satın alma opsiyonu devreye girecek.

Bu durumda Suudi Arabistan ekibi, Libyalı orta saha için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ödeyecek.


Etiketler: #beşiktaş #Al Musrati #Al Fateh

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