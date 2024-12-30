Adı Suudi Arabistan ekibiyle anılıyordu: Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin bonservisi belli oldu!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:43

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:43

11 milyon Euro ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Seçimde Beşiktaş başkanı olan Serdal Adalı'nın da onay vermesi halinde Al-Musrati, Al-Fateh'in yolunu tutacağı iddia edildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Bein Sports'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi, Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Buna göre Al-Fateh, Suudi Arabistan Pro Lig'de küme düşmemesi durumda Al-Musrati'nin satın alma opsiyonu devreye girecek.

Bu durumda Suudi Arabistan ekibi, Libyalı orta saha için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ödeyecek.