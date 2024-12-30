Adı Suudi Arabistan ekibiyle anılıyordu: Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin bonservisi belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Al-Musrati'nin adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyor. Libyalı futbolcunun Al-Fateh'e satın alma opsiyonuyla kiralanacağı iddia edildi.
11 milyon Euro ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
Seçimde Beşiktaş başkanı olan Serdal Adalı'nın da onay vermesi halinde Al-Musrati, Al-Fateh'in yolunu tutacağı iddia edildi.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK
Bein Sports'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi, Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Buna göre Al-Fateh, Suudi Arabistan Pro Lig'de küme düşmemesi durumda Al-Musrati'nin satın alma opsiyonu devreye girecek.
Bu durumda Suudi Arabistan ekibi, Libyalı orta saha için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ödeyecek.
Etiketler: #beşiktaş #Al Musrati #Al Fateh
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