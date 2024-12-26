Suudi Arabistan ekibinden Al-Musrati'ye yapılan teklif belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ayrılığı gündemde olan Al-Musrati'yle Suudi Arabistan'dan Al Kholood'un ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta hafta sonu yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım devam ederken siyah-beyazlı kulüpte transfer çalışmaları sürüyor.
Ayrılığı gündemde olan isimlerden Al-Musrati'yle Suudi Arabistan ekipleri ilgileniyor.
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan 28 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılabilir.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan takımlarından Al Kholood'un ilk olarak 5 milyon Euro teklif ettiği, görüşmelerin ardından teklifini 7 milyon Euro'ya yükselttiği belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'ye teklifler olduğunu açıklamıştı.
HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Yücel, Halk TV'de katıldığı yayında, "Musrati'ye Arabistan'dan ciddi teklifler var. Son aşamaya kadar geldik. En basit tabiriyle, her ne kadar yüzde 100 sorumluluk bende olmasa dahi, Beşiktaş Kulübü Musrati'den bonservis anlamında herhangi bir zarar ziyan görürse, ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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