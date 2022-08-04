Fransız ekip Nice, Kasper Schmeichel'ı transfer etti!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:37

Nice, Danimarkalı file bekçisi Kasper Schmeichel'ı kadrosuna kattı.

Nice Kulübü, 35 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandığını duyururken futbolcunun bonservis bedeli ve sözleşme detayları hakkında bir bilgi verilmedi.

RAMSEY VE BEKA BEKA'YI KADROSUNA KATMIŞTI

Profesyonel futbol kariyerine Manchester City'de başlayan Schmeichel; Bury, Falkirk, Cardiff City ve Coventry City gibi takımlara kiralandı. Manchester City'den ayrıldıktan sonra Notts County ve Leeds United formalarını giyen tecrübeli eldiven, 2011'de ise Leicester City ile sözleşme imzaladı.

Leicester City'de 11 sezon boyunca 479 maça çıkan Schmeichel, birer kez İngiltere Premier Lig, Championship, Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

Schmeichel, Danimarka Milli Takımı'nın kalesinde ise 84 karşılaşmada yer aldı.

Fransa temsilcisi, daha önce Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey, Mattia Viti ve Rares Ilie gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.