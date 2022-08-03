Premier Lig'de Fulham, Bernd Leno transferini bitirdi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:20

Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'dan kadrosuna kattığı Bernd Leno transferini açıkladı.

İngiliz basınının iddiasına göre Fulham, Londra ekibine Bernd Leno için 8 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek.

Alman kaleci yeni takımıyla 2+1 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Arsenal ile geçen sezon sadece 8 maçta süre alan 30 yaşındaki file bekçisi, Topçular adına toplam 125 kez kalede yer aldı.

Leno, çıktığı 125 maçta kalesinde 145 gol gördü. Alman file bekçisi, 37 maçta ise kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.