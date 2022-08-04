İngiltere Premier Lig'in yeni rekoru Manchester City'de!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:30

Bu sezon sattığı oyuncularla yeni bir rekor kıran Manchester City, kadrosuna şimdilik dört isim katmasına rağmen ligin en zorlu ekiplerinden biri olacak gibi gözüküyor.

Premier Lig'in son şampiyonu, önceki yıllarda aldığı oyuncularla gündeme gelirken bu kez tersi bir durum yaşandı. Kulüp Başkanı Haldun el-Mübarek yeni sezon öncesi kadroda büyük bir temizlik yaptı. Maviler, bu sezon şimdiye kadar yaptığı oyuncu satışlarıyla Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok bonservis elde eden kulüp oldu.

Manchester City'de yeni sezon öncesi bazı oyuncular kiralık kulüplerinden geri döndü. Pep Guardiola'nın ekibi en yüksek bonservis bedelini ise Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland için ödedi. Norveçli golcüyü 75 milyon Euro serbest kalma bedeliyle renklerine bağlayan maviler, Leeds United'dan Kalvin Phillips için ise 45 milyon sterlinlik bir bonservis ödedi.

MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER HAMLESİ

Alman file bekçisi Stegan Ortega'yı bedelsiz olarak renklerine katan Manchester ekibi buna karşın, 10 futbolcuyla yolarını ayırdı.

City, sattığı oyuncularla İngiltere Premier Lig'de satış rekoru kırdı. Manchester City, en yüksek rakamlı satışlarını Chelsea ve Arsenal'e yaptı. Raheem Sterling’i Chelsea'ye 47.5 milyon sterline satan City, Gabriel Jesus ve Oleks Zinchenko’nun Arsenal’e transferinden toplamda 77 milyon sterlin elde etti.

Yolların ayrıldığı diğer isimler ise şu şekilde:

- Gavin Bazunu Southampton – 15 milyon sterlin

- Romeo Lavia Southampton – 14 milyon sterlin

- Pedro Porro Sporting - 7 milyon sterlin

- Darko Gyabi Leeds United – 5 milyon sterlin

- Ko Itakura Borussia Monchengladbach - 5 milyon sterlin

- Aro Muric Burnley – 2.5 milyon sterlin

- Egan Riley Burnley -1 milyon sterlin



City'nin yollarını ayırmayı planladığı başka isimler de bulunuyor ancak sadece bu 10 oyuncudan Manchester City, kasasına toplam 174 milyon sterlin koydu ve Premier Lig rekoru kırdı. Yaz sezonunda satışlardan en yüksek bonservis gelirini elde eden maviler, 5 yıl önce Chelsea'ye ait 166 milyon sterlinlik rekoru geride bıraktı.

Bunlara ek olarak Manchester City, Ferran Torres'i de ocak ayında Barcelona'ya 55 milyon sterline satmıştı.