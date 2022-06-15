Fransız futbolcu Jules Kounde, Barcelona'yı istiyor!
İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'nın yıldız stoperi Jules Kounde'nin Barcelona'ya gitmek istediği iddia edildi. Fransız futbolcunun, İngiltere Premier Lig ekipleri Chelsea ve Newcastle United'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
Birçok dünya devinin listesinde yer alan Jules Kounde için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Fransız oyuncunun Barcelona'ya transfer olmak istediği belirtildi.
AKLI BARCELONA'DA
Haberde, yıldız savunmacı için Chelsea ve Newcastle'ın 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak oyuncunun Katalan devine gitmek istediği için bu kulüpleri reddettiği kaydedildi.
Öte yandan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi'nin de bu transferi çok istediği ifade edildi. Katalan devinin oyuncu için Sevilla'ya bir miktar para ve Serginho Dest ile Trincao'dan birini teklif edeceği gelen haberler arasında.
23 yaşındaki stoper, Sevilla ile geçen sezon çıktığı 44 maçta 3 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.
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