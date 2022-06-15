Kayserispor, Çağdaş Atan ile anlaştı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:32

Hikmet Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı Ömer Erdoğan'la imzadan dönen Kayserispor, teknik direktörlük koltuğu için Çağdaş Atan ile anlaştığını açıkladı.

İstanbul'da bulunan Başkan Berna Gözbaşı, Çağdaş Atan ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

Başkan Gözbaşı'nın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

KAYSERİSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Kayserispor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.