Fransız futbolcu Kylian Mbappe'den 'alkol' tepkisi

Fransa ile Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcu Kylian Mbappe, alkollü içki sponsoru ile birlikte fotoğraf çektirmeyi reddetti.

AA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:19
Fransız futbolcu Kylian Mbappe'den 'alkol' tepkisi
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Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Katar'da süren Dünya Kupası kapsamındaki bir etkinlikte objektiflere poz verirken, alkollü içki markasının logosunu arka platformdan kaldırttı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarındaki performansı nedeniyle 3 kez maçın yıldızı seçilen Mbappe, "Maçın adamı" çekimleri için kamera karşısına geçti.

FIFA'DAN MBAPPE'YE CEZA

Yıldız oyuncu, çekimler sırasında sponsorlardan alkollü içki markasının amblemi önünde poz vermeyi reddedip, firmanın isim ve logosunu arka plandan çıkarttırdı.

Uluslararası basında Mbappe'nin bu hareketi, alkole teşvik etmemek için yaptığı ifade edildi.

Ayrıca Mbappe'ye, aynı etkinlikte gazetecilere konuşmayı reddettiği gerekçesiyle ceza verildi. FIFA, Fransız oyuncuya 10 bin 200 Euro (yaklaşık 200 bin TL) para cezası verirken, Mbappe, bu rakamı kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.


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