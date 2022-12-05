Galatasaraylı futbolcu Haris Seferovic, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tek kaldı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:09

Galatasaray'da forma giyen ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Dries Mertens, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Victor Nelsson ülkelerinin elenmesinin ardından geri döndü.

Katar'da ise sadece Haris Seferovic kaldı. İsviçreli oyuncunun ülkesi, salı günü Portekiz ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray ile 8 Süper Lig 2 Türkiye Kupası maçında görev yapan İsviçreli golcü 2 gollük katkı sağladı.

Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor ve Ofspor ağlarını havalandıran Seferovic, Süper Lig'de ise gol sevinci yaşayamadı.