Fransız futbolcu Paul Pogba'nın kardeşinden şoke eden iddia: 'Kylian Mbappe'ye büyü yaptırdı'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:09

Paul Pogba, kardeşinin kendisine yönelik gerçekleştirdiği tehdit skandalı ile gündeme gelmişti. Fransız yıldızın kardeşi bu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Paul Pogba'nın suç duyurusuyla ilgili açıklama yapan Mathias Pogba, "Küçük kardeşim Paul Pogba, sonunda gerçek yüzünü göstermeye başladı. Polise gidip benim hakkımda yalanlar söyledi. Doğrular ortaya çıktı ve artık beni suçlayamaz. Paul, beni hapse göndermek için yalanlar söyledi ve susturmak için uğraştı. Benim sözlerim ispatlı ve senin sözlerinin aksine yalan değil. Sana söylüyorum Paul, kardeşim, insanları manipüle etmek iyi bir şey değil” dedi.

Paul Pogba ile ilgili çok sözler kullanan Mathias açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Tüm bunlar para için değil. Beni bir kuyuya atıp orada bıraktın. Beni suçladın ve ben neredeyse ölüyordum. Masum olduğunu göstermek istiyorsun. Her şey ortaya çıktığında insanlar senden daha büyük bir korkak, daha büyük bir ikiyüzlü ve daha büyük bir hain olmadığını görecekler."

Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptırdığını söyleyen Mathias Pogba, "Kylian Mbappe, şimdi anlıyor musun? Sana karşı olumsuz hislerim yok. Sözlerim senin iyiliğin için. Sana bir cadı aracılığıyla büyü yaptırdı. Sözde müslüman olan bu kafir için üzgünüm. Yanında bir ikiyüzlü ve haini bulundurma. Senin için asla iyi olmaz” diyerek sözlerini noktaladı.

Fotoğraf: Paul Pogba'nın annesi Yeo Moriba (solda) ve kardeşi Mathias Pogba (sağda)

NE OLMUŞTU?

Paul Pogba, kardeşinin kendisine yönelik gerçekleştirdiği tehdit skandalı ile gündeme geldi.

Franceinfo'da yer alan habere göre Paul Pogba, önceki günlerde kendisi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşan kardeşi Mathias Pogba için şikayette bulundu ve yasal süreç başlattı.

Pogba'nın avukatları, yıldız futbolcunun 'tehdit ve gasp girişimleri' aldığını belirten bir açıklamada bulunurken, İtalya ve Fransa'daki yetkililere konunun bildirildiği ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Pogba, kardeşi Mathias'ın da dahil olduğu bir çete tarafından defalarca tehdit edildi. Bununla birlikte aralarında silahlı kişilerin bulunduğu bir grubun, Pogba'dan 13 milyon Euro talep ettiği ve hatta futbolcunun 300 bin Euro ve ekstradan kredi kartını çaldığı ileri sürüldü.

Pogba ise olayların yeni değil Mart ayında Fransa'da Lagny-sur-Marne'ye döndüğünde yaşandığını belirtiyor.