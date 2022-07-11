Paul Pogba resmen Juventus'ta!
Fransız futbolcu Paul Pogba, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan ayrıldı ve eski kulübü Juventus'a transfer oldu. İtalyan kulüp resmi açıklamayı yaptı.
İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Paul Pogba'yı transfer ettiğini resmi olarak açıkladı. Juventus’un, yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler dikkat çekti.
JUVENTUS'TAN POGBA AÇIKLAMASI
Juventus'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız harika bir serüvenin ardından vedalaştığımızda, er ya da geç birbirimizi yeniden görmek için yüreğimizin bir köşesinde her zaman küçük bir umut vardı. Paul Torino'ya geri döndü, çocukken ayrıldı, bir yetişkin ve bir şampiyon olarak geri döndü, ama değişmeyen bir şey var: birlikte unutulmaz yeni sayfalar yazma arzusu. Daha mutlu olamazdık, Paul Pogba tekrar bizimle" ifadelerine yer verildi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Manchester United'dan ayrılan futbolcu için Juventus bonservis bedeli ödemeyecek. 29 yaşındaki futbolcu 2012-2016 arasında Juventus'ta 124 maça çıkmış ve 28 gol atmıştı. Pogba, Fransa Milli Takımı'nda ise 91 maçta 11 gol kaydetti.
Video Haberler
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
- Yasağa rağmen havuza girdi: Ya boğulacağız ya yüzeceğiz
- Asansörde mahsur kalma sonrası ölüm
- Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı
- Sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı