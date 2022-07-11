Paul Pogba resmen Juventus'ta!

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:45

İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Paul Pogba'yı transfer ettiğini resmi olarak açıkladı. Juventus’un, yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler dikkat çekti.

JUVENTUS'TAN POGBA AÇIKLAMASI

Juventus'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız harika bir serüvenin ardından vedalaştığımızda, er ya da geç birbirimizi yeniden görmek için yüreğimizin bir köşesinde her zaman küçük bir umut vardı. Paul Torino'ya geri döndü, çocukken ayrıldı, bir yetişkin ve bir şampiyon olarak geri döndü, ama değişmeyen bir şey var: birlikte unutulmaz yeni sayfalar yazma arzusu. Daha mutlu olamazdık, Paul Pogba tekrar bizimle" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Manchester United'dan ayrılan futbolcu için Juventus bonservis bedeli ödemeyecek. 29 yaşındaki futbolcu 2012-2016 arasında Juventus'ta 124 maça çıkmış ve 28 gol atmıştı. Pogba, Fransa Milli Takımı'nda ise 91 maçta 11 gol kaydetti.