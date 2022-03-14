Fransız kulübü Lyon Ersin Destanoğlu için İstanbul'da

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:20

Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Siyah-beyazlıların son dönemde ismi pek çok kulüple anılan kalecisi Ersin Destanoğlu'nun da dev mücadelede gözler üzerinde olacak.

Fransa'nın Lyon kulübünün gözlemci ekibinin 21 yaşındaki file bekçisini izlemek üzere tribünde olacağı ifade edildi.

İsmi sezon başında da Fransa Ligi ekipleri Nice ve Lyon'la anılan Ersin, ligde 25 maçta görev alırken 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.