Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'a deplasman yasağı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarından yoksun kalacağı belirtildi.
Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gitmekten men edildi.
NTV Spor'un Fransız basınından aktardığına göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayımlandı.
7 YIL ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ
Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.
2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.
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