Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'a deplasman yasağı!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:10

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:10

Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gitmekten men edildi.

NTV Spor'un Fransız basınından aktardığına göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayımlandı.

7 YIL ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ



Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.