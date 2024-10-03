Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'a deplasman yasağı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarından yoksun kalacağı belirtildi.

Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'a deplasman yasağı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:10

Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gitmekten men edildi.

NTV Spor'un Fransız basınından aktardığına göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayımlandı.

7 YIL ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ

Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.


Etiketler: #beşiktaş #lyon #uefa avrupa ligi #taraftar

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