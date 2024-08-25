Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:14
Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor!
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Beşiktaş, kadrosunu Felix Uduokhai'yle güçlendiriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" ifadeleri yer aldı.

FELIX UDUOKHAI'NİN KARİYERİ

Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 6 isimle güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour transferlerini duyurdu.


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