Yunan basını duyurdu: Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi!
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'un, Galatasaray'da forma giyen 32 yaşındaki Portekizli oyuncu Sergio Oliveira ile anlaştığı ileri sürüldü.
Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ileri sürülen Sergio Oliveira için Yunan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sport24'te yer alan habere göre; Panathinaikos, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.
KULÜPLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde Yunan ekibinin Galatasaray'la görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca bu görüşmelerin yeni olmadığının da altı çizildi.
Bununla birlikte Panathinaikos'un kısa süre içinde transferi noktalamaya çalıştığı ifade edildi.
Galatasaray'ın Porto'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oliveira, sarı-kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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