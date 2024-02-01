Fransızlar duyurdu: Galatasaray'da sağ bek transferi tamam!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:53

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:53

Sacha Boey'u Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız yıldızın boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Fransa merkezli Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Lorenz Assignon'un transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

Lorenz Assignon



SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak imza atacağı belirtildi. Galatasaray ile Rennes arasında Assignon için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Lorenz Assignon'un transferini tamamlamak için kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği kaydedildi.

Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.