Son 48 saat... Galatasaray'ın transferde vakti daralıyor!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:23

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:23

Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini sürdürürken teknik direktör Okan Buruk’un istediği sağ bek ve sol bek transferinde vakit daralıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag’la eşleşen ve bu kulvarda iddialı şekilde yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılıların 48 saati kaldı. UEFA listesine oyuncu eklemek için son gün yarın gece... Cim-Bom, bu süre zarfında sağ bek ve sol bek transferi yapıp UEFA listesine dahil etmeye çalışacak.

Leo Dubois

GALATASARAY'DAN DUBOİS HAMLESİ

Galatasaray’ın gündeminde yer alan diğer bir konu, sezon başı Başakşehir’e kiralanan ve hem sol bekte hem sağ bekte oynayabilen Leo Dubois’in takıma geri döndürülmesi. Fransız futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde tekrar sarı-kırmızılılara geleceğini menajerine iletti.

Başakşehir cephesinin ise Dubois’in gitmesine izin vermek adına Galatasaray’dan 1 milyon Euro istediği bildirildi. Eğer hedeflenen isimlerin transferi yapılamazsa, Dubois için adım atılacak.