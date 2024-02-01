Adı Galatasaray ile anılıyordu: Jonathan Clauss'tan transfer kararı!
Adı Galatasaray ile anılan Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya'nın Fransız futbolcusu Jonathan Clauss'un kış transfer döneminde takımında kalacağı ileri sürüldü.
Marsilya forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Jonathan Clauss için Fransa'dan yeni bir iddia geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcu büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bu kış transfer döneminde Marsilya'dan ayrılmayacak.
28 MAÇTA 10 GOLE KATKI
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Marsilya'da çıktığı 28 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
Jonathan Clauss'un Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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