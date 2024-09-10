Fransızlar duyurdu: Galatasaray'dan orta sahaya Raphael Onyedika hamlesi!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 22:39

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:58

Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de Transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski ile büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılarda orta saha çalışmaları devam ediyor.

FRANSIZLAR 5 YILLIK ANLAŞMAYI DUYURDU

Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi. Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor.

Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Onyedika, Brugge'de 95 maça çıktı ve 4 golün yanı sıra 2 asist yaptı.