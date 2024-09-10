Galatasaray'ın Zalewski teklifi belli oldu!
Galatasaray'ın, Nicola Zalewski transferinde sona geldiği ve oyuncu için Roma'ya 10 milyon Euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.
Galatasaray’da kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere. Haberde, 4 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.
KISA SÜRE İÇİNDE GALATASARAY'A İMZA ATACAK
Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi.
Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süreyle sahada kaldı.
Etiketler: #Nicola Zalewski #galatasaray #roma
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