Galatasaray'ın Zalewski teklifi belli oldu!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:46

Güncelleme: 10.09.2024 - 18:46

Galatasaray’da kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere. Haberde, 4 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

KISA SÜRE İÇİNDE GALATASARAY'A İMZA ATACAK

Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi.

Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süreyle sahada kaldı.