Galatasaray'ın Zalewski teklifi belli oldu!

Galatasaray'ın, Nicola Zalewski transferinde sona geldiği ve oyuncu için Roma'ya 10 milyon Euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Galatasaray'ın Zalewski teklifi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:46

Galatasaray’da kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere. Haberde, 4 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

KISA SÜRE İÇİNDE GALATASARAY'A İMZA ATACAK

Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi. 

Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süreyle sahada kaldı. 


Etiketler: #Nicola Zalewski #galatasaray #roma

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