Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Rota İngiltere'ye çevrildi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Chelsea forması giyen Carney Chukwuemeka ile görüştüğü iddia edildi.
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine 3 gün kala çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılıların Chelsea'nin orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ilgilendiği iddia edildi.
NTV Spor'un TEAMtalk'tan aktardığı habere göre; Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için Premier Lig'de takviye arayışına girdi.
Haber detayında, sarı kırmızılıların Arsenal'den Jorginho ve Manchester United'dan Casemiro gibi isimlerle ilgilendikten sonra Chelsea'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Chukwuemeka için de teklifte bulunduğu belirtildi.
Galatasaray'ın, İngiltere U21 Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcuyu Türkiye'ye gelmeye ikna etmek için büyük mücadele verdiği ifade edildi.
Chelsea'nin 2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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