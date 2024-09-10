Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Rota İngiltere'ye çevrildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Chelsea forması giyen Carney Chukwuemeka ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Rota İngiltere'ye çevrildi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:28

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine 3 gün kala çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılıların Chelsea'nin orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ilgilendiği iddia edildi.

NTV Spor'un TEAMtalk'tan aktardığı habere göre; Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için Premier Lig'de takviye arayışına girdi.

Haber detayında, sarı kırmızılıların Arsenal'den Jorginho ve Manchester United'dan Casemiro gibi isimlerle ilgilendikten sonra Chelsea'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Chukwuemeka için de teklifte bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın, İngiltere U21 Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcuyu Türkiye'ye gelmeye ikna etmek için büyük mücadele verdiği ifade edildi. 

Chelsea'nin 2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Carney Chukwuemeka #galatasaray #chelsea

İlgili Haberler

Arda Güler'in dedesinden Galatasaray iddialarına yanıt!

Arda Güler'in dedesinden Galatasaray iddialarına yanıt!
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu!

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu!
Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Oyunu tamamlayamadı!

Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Oyunu tamamlayamadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler