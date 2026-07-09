Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransızlar duyurdu: İspanyol kulüpten Mason Greenwood hamlesi!

Fransızlar duyurdu: İspanyol kulüpten Mason Greenwood hamlesi!

9.07.2026 20:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fransızlar duyurdu: İspanyol kulüpten Mason Greenwood hamlesi!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Mason Greenwood için kulübü Marsilya'ya teklif yaptığı ileri sürüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan İngiliz futbolcu Mason Greenwood hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 45 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren resmi bir teklif sundu.

İspanyol ekibinin ayrıca İngiliz yıldız futbolcuya yıllık 5-6 milyon Euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN ISRARI SÜRÜYOR

Haberde Fenerbahçe'nin ise Marsilya'ya 40 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Greenwood'a da yıllık 7-8 milyon Euro net maaş içeren 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Image

Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyu ikna edebilmek adına güçlü argümanlar sunduğu ve transferi tamamlamak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

GRIEZMANN'IN YERİNİ ALMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Atletico Madrid yönetiminin Greenwood'a yaptığı görüşmelerde, Antoine Griezmann'ın yerini alabileceğini, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini ve ilerleyen dönemde yeniden İngiltere'ye dönüş yapmasına bu transferin katkı sağlayabileceğini anlattığı kaydedildi.

Image

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin transferde alternatif isimler olarak Malcolm ve Luiz Henrique üzerinde de çalışmalar yürüttüğü bilgisine yer verildi.

45 MAÇTA 37 GOLE KATKI

Haberde Greenwood'un daha önce Madrid'de yaşadığı ve yeniden İspanya'ya dönmeyi çok istediği belirtildi. 24 yaşındaki sağ kanadın bu isteğini Marsilya'daki takım arkadaşlarıyla da paylaştığı ifade edildi. 

Geçen sezon 45 resmi maça çıkan Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #atletico madrid #marsilya #Mason Greenwood

İlgili Haberler

Alman basınından dikkat çeken iddia: Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Alman basınından dikkat çeken iddia: Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli yıldız futbolcu Serhou Guirassy'nin Fenerbahçe'de forma giymek istemediği iddia edildi.
Fenerbahçe'den Tarık Biberovic'e veda!
Fenerbahçe'den Tarık Biberovic'e veda! Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti.
Fenerbahçe Shavon Shields'ı kadrosuna kattı!
Fenerbahçe Shavon Shields'ı kadrosuna kattı! Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe, 32 yaşındaki ABD asıllı Danimarkalı oyuncu Shavon Shields'ı renklerine bağladı.