Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçmek için gün sayıyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, 4 gol daha atması durumunda sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ligde ve kupada attığı gollerle sarı-kırmızılıları sırtlayan en önemli isim oldu.
Eyüpspor maçında da fileleri havalandıran Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 36 maçta 31 gol, 8 asiste ulaştı. Osimhen, bu rakamıyla bir sezonda en çok gol attığı sezonu tamamladı. Osimhen, daha önce 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 gol atmıştı.
TARİHE GEÇEBİLİR
Osimhen, sezon sonuna kadar atacağı gollerle Galatasaray tarihine geçebilir.
Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise final oynayacak Galatasaray'da Osimhen 4 gol daha atarsa kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek.
JARDEL'İ GEÇECEK
26 yaşındaki yıldız, gol rekorunu kırarsa Jardel'i geçmiş olacak. Jardel'in ardından Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan futbolcular 32 gol ile Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis.
Spor Haberleri
- 'Dünyanın en büyük şehir takımıyız'
- Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımı duyuruldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19 açıklaması!
- Eyüp Saka: 'Seneye de burada olmak istiyoruz'
- Göztepe'nin 11 maçlık hasreti sona erdi!
- Fatih Tekke'den U19 açıklaması: 'Tarihi başarı'
- Ertuğrul Doğan'dan U19 açıklaması!
- Trabzonspor: 'Sizler bu ülkenin gururusunuz'
- Fatih Terim'den Trabzonspor U19 paylaşımı!
- Trabzonspor'un gençleri finalde kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı