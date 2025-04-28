Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçmek için gün sayıyor!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 18:55

Güncelleme: 28.04.2025 - 18:55

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ligde ve kupada attığı gollerle sarı-kırmızılıları sırtlayan en önemli isim oldu.

Eyüpspor maçında da fileleri havalandıran Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 36 maçta 31 gol, 8 asiste ulaştı. Osimhen, bu rakamıyla bir sezonda en çok gol attığı sezonu tamamladı. Osimhen, daha önce 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 gol atmıştı.

TARİHE GEÇEBİLİR

Osimhen, sezon sonuna kadar atacağı gollerle Galatasaray tarihine geçebilir.

Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise final oynayacak Galatasaray'da Osimhen 4 gol daha atarsa kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek.

JARDEL'İ GEÇECEK

26 yaşındaki yıldız, gol rekorunu kırarsa Jardel'i geçmiş olacak. Jardel'in ardından Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan futbolcular 32 gol ile Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis.