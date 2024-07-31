Fransızlar duyurdu: PSG'den 70 milyon Euro'luk transfer!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) Paris Saint-Germain'in (PSG) Benfica forması giyen 19 yaşındaki oyuncu Joao Neves'i kadrosuna katacağı iddia edildi.
Fransız devi PSG, gelecek vadeden bir ismi daha kadrosuna kattı.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris ekibi, 19 yaşındaki orta saha Joao Neves'in transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ İÇİN 70 MİLYON EURO
Haberde oyuncu için Benfica kulübüne 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Bununla birlikte Renato Sanches'in de kiralık olarak Benfica'ya transfer olacağı ifade edildi.
Portekiz ekibi Benfica ile 75 maça çıkan genç oyuncu 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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