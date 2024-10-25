Fransızlar şokta: 'Lyon'un kabus gibi gecesi'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:21

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:21

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon'u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın galibiyeti, Fransız basınında da geniş yer buldu.

İşte Fransızların Lyon - Beşiktaş maçı yorumları:

LE FIGARO: "Türklerin gerçekçiliği karşısında Lyonluların beceriksizliği..."

"Maçın genel görünümü göz önüne alındığında Türklerin Groupama Stadı'ndan bir puan, hatta daha da kötüsü üç puan alacağı kimin aklına gelirdi? Ancak Kara Kartal bunu başardı."

RMC SPORT: "Lyon 30 şuta ve muazzam hakimiyete rağmen mağlup oldu"

"Olympique Lyon, üstün olduğu maçta evinde Beşiktaş'a 0-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini alamadı. Lyon, Gedson Fernandes'in golüyle cezalandırılmadan önce kaleye 30 şut çekti, direğe çarptı, gol geçersiz sayıldı ve penaltı iptal edildi."

L'EQUIPE: "Açık hakimiyetine rağmen Lyon, Avrupa Ligi'nde evinde Beşiktaş'a yenildi"

"Olympiakos (2-0) ve Glasgow Rangers'a (4-1) karşı aldıkları iki galibiyetin ardından Lyon, Avrupa Ligi'ndeki kusursuz performansını sürdüremedi. Çünkü kendi sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Beceriksizlikten, güçten, başarıdan ve hepsinden önemlisi lütuf halinde bir Ersin Deslanoğlu'na rastlamaktan dolayı hiçbir şey başaramadılar. Maçın tek golünü Gedson Fernandes attı. Ve bu onlar için yeterliydi."

OUEST FRANCE: "Beşiktaş'a karşı açık hakimiyetine rağmen Lyon için seri sonu"

"Olympique Lyon, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında son sırada yer alan Beşiktaş'a karşı çıktığı maçta favoriydi. Ancak Lyon'un baskın olmasına rağmen etkisizliği Türklerin ikinci yarıda öne geçmesini sağladı."

FOOT 01: "Beşiktaş ve VAR, Lyon'a kötü oyun oynadı"

"Gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Olympique Lyon, Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı (0-1). Lyon, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı."

LE PARISEN: "29 şut, sıfır gol, Lyon'un kabus gibi gecesi, verimsizliğin cezası"

"Ne israf! Akşam rakibini bir hayli geride bırakan Lyon, evinde Beşiktaş karşısında fark yaratamadı ve Avrupa Ligi'nde bu sezonun ilk yenilgisini (0-1) aldı.

FOOTBALL365: "Beşiktaş, Lyon'u şaşırttı"

"Olympique Lyon, Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş'a yenildi (0-1). Beşiktaş, fırtınanın geçmesine izin verdikten sonra uyuşukluktan çıktı ve Fernandes son anda hızlı bir kontra atak yaparak Groupama Stadyumu'nun coşkusunu kırmayı başardı"