Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Ersin’i ıslıklayanlar utandı mı!'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Lyon'u 1-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"'BEN DE VARIM' DEDİ"
Güntekin Onay: "Dün akşam Lyon karşısında Beşiktaş’ın teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’la birlikte çok etkili bir kontratak takımı olduğunu gördük. Lyon, Alexandre Lacazette ve Corintin Tolisso gibi dünya çapında yıldızlarıyla çok güçlü bir takım. Beşiktaş’ın böyle bir rakip karşısında deplasmanda galip gelmesi gerçekten çok değerli. Siyah beyazlılar 3 puan alarak her anlamda büyük iş başardı." (Hürriyet)
"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"
Ali Ece: "Beşiktaş kalesinde erken gol yemeyince 30’dan sonra oyunu dengeledi. Joao Mario Beşiktaş’a geldiğinden beri en iyi performansını merkez orta sahada ilk 45’te sergiledi. Hem Gedson-Ndour ikilisinin yükünü hafifletti hem de üçüncü alanda Rafa Silva’ya eşlik etti. Muçi ise yine kanat forvette dağınıktı neyse ki Masuaku Amsterdam’daki felaket performansını tekrarlamayıp Beşiktaş’ın solunu dengeleyen isim oldu.
Giovanni hoca maça çok doğru şekilde müdahale etti: Muçi’nin o hatasından sonra Semih’i hemen yerine sokması çok doğruydu. Ayrıca ilk yarıda oyun temposunu düşürme ve sakin geçişlerle oyunu dengeleme stratejisi son derece yerindeydi. Bu galibiyette emeği geçen herkesi öpüyorum tabii ki gözlerinden!" (Fanatik)
"BU GURUR HERKESİN"
Attila Gökçe: "Garip biçimde bizim çocukların ikili mücadeleden, temaslı oyundan uzak durduğunu gözlemledim. Göğüs göğüse, omuz omuza “nizami” çatışmaya girseler belki daha farklı ve etkili bir oyun söz konusu olabilirdi. Yine de haksızlık etmeyelim. Geçişlere dikkat ettiklerini, hatta en önemli fırsatlardan birini Immobile ve Muçi’nin atağından yakaladıklarını söyleyebilirim.Şu Lyon maçları var ya… Beşiktaş’ın derdi olmuştur geçmişte. Ama dün Beşiktaş, Lyon’un derdi oldu… Eh, ne diyelim… Temiz rövanşı kutlayalım." (Milliyet)
"ERSİN'İ ISLIKLAYANLAR UTANDI MI!"
Murat Özbostan: "Lyon en formda dönemini yaşarken gelip deplasmanda yenmek Beşiktaş adına bir zaferdir. Şans deyin ne derseniz deyin tabela bizi yazdı. Daha önce Beşiktaş çok iyi onayıp kaybetmişti ama dün gece tablo tersine döndü. Olumsuz çok yanı da var ama böyle bir gece ve atmosferden galip çıktıktan sonra bunların analizini Giovanni van Bronckhorst yapsın. Birinci kahraman kaleci Ersin. Kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Oysa sadece 2 idmana çıkmıştı. Daha önce ıslıklanmış ve ayıp etmişti bir grup taraftar. Beşiktaş taraftarı, şimdi onu bağrına basmalı. Bu gençlere sahip çıkın." (Sabah)
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