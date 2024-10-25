Spor yazarları Lyon - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Ersin’i ıslıklayanlar utandı mı!'

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Ali Ece: "Beşiktaş kalesinde erken gol yemeyince 30’dan sonra oyunu dengeledi. Joao Mario Beşiktaş’a geldiğinden beri en iyi performansını merkez orta sahada ilk 45’te sergiledi. Hem Gedson-Ndour ikilisinin yükünü hafifletti hem de üçüncü alanda Rafa Silva’ya eşlik etti. Muçi ise yine kanat forvette dağınıktı neyse ki Masuaku Amsterdam’daki felaket performansını tekrarlamayıp Beşiktaş’ın solunu dengeleyen isim oldu.

Giovanni hoca maça çok doğru şekilde müdahale etti: Muçi’nin o hatasından sonra Semih’i hemen yerine sokması çok doğruydu. Ayrıca ilk yarıda oyun temposunu düşürme ve sakin geçişlerle oyunu dengeleme stratejisi son derece yerindeydi. Bu galibiyette emeği geçen herkesi öpüyorum tabii ki gözlerinden!" (Fanatik)