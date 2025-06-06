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Fransızlardan flaş iddia: Al Hilal'in Victor Osimhen kararını duyurdular!

Fransızlardan flaş iddia: Al Hilal'in Victor Osimhen kararını duyurdular!

6.06.2025 14:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Fransızlardan flaş iddia: Al Hilal'in Victor Osimhen kararını duyurdular!

Fransız basını, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal'in Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i transfer etmekten vazgeçtiğini yazdı.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kiralık sözleşmesini tamamlayarak Napoli'ye döndü.

İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti.

Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal'in, Napoli'ye 65 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği, Osimhen'e ise yıllık 26 milyon Euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği iddia edilmişti. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldızın bu teklifi kabul etmediği ileri sürüldü.

AL HİLAL YARIŞTAN ÇEKİLDİ İDDİASI

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal, Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon Euro öneren Suudi yetkililerin yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attığı ifade edildi.

Haberde Napoli'nin de 75 milyon Euro'da ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetiminin farklı santrforlara yöneleceği kaydedildi.

AVRUPA'DAN EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

Galatasaray'la pazarlık yapmayan yıldız oyuncunun, olumlu ya da olumsuz cevap vermediği ve sarı- kırmızılılar başta olmak üzere herkesi beklettiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların da kısa sürede yanıt beklediğini Osimhen'in menajerlerine iletirken bayram sonrasında kararını netleştirmesini istediği belirtildi.

Nijeryalı forvete Avrupa'dan hiçbir kulüp, Galatasaray'ın ödemeyi kabul ettiği 15 milyon Euro'yu önermediği öne sürüldü.

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