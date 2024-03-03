Fenerbahçe'nin rakibi deplasmanda kazandı!

Belçika Ligi karşılaşmasında Union Saint-Gilloise deplasmanda OH Leuven'i 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:34
Fenerbahçe'nin rakibi deplasmanda kazandı!
Abone Ol google-news

Belçika Pro Lig 28. hafta karşılaşmasında Union Saint-Gilloise konuk olduğu OH Leuven'i 2-0 mağlup etti.

Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ross Sykes ve 74. dakikada Casper Terho kaydetti.

Union Saint-Gilloise bu galibiyetle puanını 68'e çıkartıp liderliğini sürdürürken, OH Leuven ise 24 puanda kaldı.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Konferans Ligi maçı 7 Mart Perşembe günü oynanacak.


Union Saint-Gilloise haberleri fenerbahçe haberleri Belçika Pro Lig haberleri

İlgili Haberler

Emre Belözoğlu kendisini savundu: 'Fenerbahçe de 6 tane gol yedi'

Emre Belözoğlu kendisini savundu: 'Fenerbahçe de 6 tane gol yedi'
Fenerbahçe zirve mücadelesinde hata yapmadı!

Fenerbahçe zirve mücadelesinde hata yapmadı!
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!

TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!
Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!

Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!
Süper Lig’in yeni yayıncısı belli oldu!

Süper Lig’in yeni yayıncısı belli oldu!
1. Lig'de olaylı maç: Başkanlar sahaya indi, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı!

1. Lig'de olaylı maç: Başkanlar sahaya indi, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 hava durumu raporu…
Epilepsi ilacının satışı sonlandırıldı: Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor

Epilepsi ilacının satışı sonlandırıldı: Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor
Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı

Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı