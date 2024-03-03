Fenerbahçe'nin rakibi deplasmanda kazandı!
Belçika Ligi karşılaşmasında Union Saint-Gilloise deplasmanda OH Leuven'i 2-0 yendi.
Belçika Pro Lig 28. hafta karşılaşmasında Union Saint-Gilloise konuk olduğu OH Leuven'i 2-0 mağlup etti.
Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ross Sykes ve 74. dakikada Casper Terho kaydetti.
Union Saint-Gilloise bu galibiyetle puanını 68'e çıkartıp liderliğini sürdürürken, OH Leuven ise 24 puanda kaldı.
Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Konferans Ligi maçı 7 Mart Perşembe günü oynanacak.
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