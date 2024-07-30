Fred Lille maçında oynayacak mı? Jose Mourinho yanıtladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Fred'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Lugano maçının 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu.
LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Fred bugün bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak" ifadelerini kullandı.
3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
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