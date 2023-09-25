Fred performansıyla göz dolduruyor: İstatistiklere damga vurdu!

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı Fred, performansıyla göz dolduruyor. Fred, Alanya karşılaşmasında birçok istatistikte ilk sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:55
Fred performansıyla göz dolduruyor: İstatistiklere damga vurdu!
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Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçında iki asist yaparak 11 yıl sonra Fenerbahçe forması altında bir ilki başaran Fred, dün oynanan Alanyaspor karşılaşmasının da etkili isimlerindendi.

İSTATİSTİKLERDE LİDER 

Futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre Fred, bu hafta Süper Lig’de orta saha oyuncuları arasında en fazla kilit pas atan, rakip yarı sahada en fazla başarılı pas yapan, en fazla şut pası veren oyuncu durumunda. 

Brezilyalı oyuncu, başarılı atak aksiyonları ve isabetli şut kategorilerinde ise 2’nci sırada kendisine yer buldu.

11 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARMIŞTI 

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etmiş, Fred maçta  2 asistle oynamıştı. 

Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerde pası veren isim olan Fred, 11 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında grup ve sonraki aşamalarda bir maçta 2 asist yapan ilk futbolcu olmuştu.


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Fred fenerbahçe Alanyaspor

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