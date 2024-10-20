Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Fred, gördüğü sarı kartla birlikte Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçeli oyuncu Fred maçın 40. dakikasında sarı kart gördü.
Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Etiketler: #Fred #fenerbahçe #Sarı kart
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