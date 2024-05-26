Fred'den geleceğiyle ilgili açıklama!
Fenerbahçeli futbolcu Fred, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili koşuna Fred, "Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum" dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Fred, 6-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fred, "Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu. Sakatlıklar, cezalar... Benim de haksız şekilde cezalı duruma düşürüldüğüm durum oldu" dedi.
Yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili ayrıca, "Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum" şeklinde konuştu.
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