Fred'den Mourinho itirafı: 'Beni oraya kendisi...'

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:43

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:43

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred kulüp televizyonunda soruları yanıtladı.

Hazırlıklarının iyi bir şekilde devam ettiğini belirten Fred, "Çalışmalarımıza başladık. Sezon öncesi her zaman zordur. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz hazır olabilmek için" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KAZANMAK İSTER"

Jose Mourinho'yla ilgili soruya Brezilyalı oyuncu, "Kendisiyle Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi transfer etmişti. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Her zaman kazanmak ister. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Her kulvarda şampiyonluk istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Önümüzde uzun bir sezon var" yanıtını verdi.

Fred, Jose Mourimho'yla ilgili ayrıca, "Kendisi çok büyük bir isim. Onunla yapmış olduğumuz antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Böyle de olması gerekiyor. Sezon uzun ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"HEPİMİZİN HEDEFİ BU"

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Fred, "Geçen sezon benim için zorlu geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Daha güçlü bir şekilde döndüm. Umarım bu sezon daha iyi işler yaparız geçen sezona kıyasla. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım şampiyon oluruz çünkü hepimizin hedefi bu" ifadelerini kullandı.

Fred yeni sezon içinse şunları söyledi:

"Bizim mentalitemiz her maçı kazanmak. İyi bir takımımız var. Bizlerin her zaman kafamızı dik tutması gerekiyor. İyi bir takımımız var, yapmamız gerek şey savaşmaya devam etmek. Agresif olmamız gerekiyor saha içinde. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Şahsi olarak kaybetmekten nefret ediyorum. Birçok şey kazanmak istiyorum."

Fred sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü nereye gidersek gidelim bizleri takip ediyorlar. Bu sene de birlikte savaşacağız. Kupalar kazanmak ve birlikte kutlamak istiyoruz. Bir kez daha bizlerle oldukları için teşekkür ediyoruz."