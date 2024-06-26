Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Joao Pedro ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:45
Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!
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Yeni teknik direktörü Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

ALEX'TEN JOAO PEDRO HAMLESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Brezilyalı teknik adam, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor. Tarafların 32 yaşındaki golcünün kiralık olarak transferi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.


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