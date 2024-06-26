Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Joao Pedro ile ilgilendiği iddia edildi.
Yeni teknik direktörü Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.
ALEX'TEN JOAO PEDRO HAMLESİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Brezilyalı teknik adam, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor. Tarafların 32 yaşındaki golcünün kiralık olarak transferi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.
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