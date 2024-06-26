Bonservis bedelini açıkladılar: İtalyan devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde için Antonio Conte'nin takımı Napoli'nin teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi.
Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde için ısrarını sürdürüyor.
CONTE ÖZEL İSTEKTE BULUNDU
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, taktiksel esnekliğini çok beğendiği Jayden Oosterwolde için yönetime özel talepte bulundu.
30 MİLYON EURO TALEP
Öte yandan Fenerbahçe'nin Oosterwolde için yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi, şimdilik Napoli cephesinin bu transfere uzak durmasını sağlıyor. Ancak Conte'nin ısrarcı tavrı sebebiyle, Napoli kısa sürede harekete geçebilir.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı. 3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.
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