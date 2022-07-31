Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Fredrik Midtsjö kimdir? Fredrik Midtsjö hangi takımda oynuyor, kaç yaşında?

31 Temmuz 2022 Pazar, 17:03

Transfer dönemi tüm futbol takımları için oldukça yoğun geçiyor. Takımlardan art arda gelen hamleler, aniden gündemi değiştirebiliyor. Bomba etkisi yaratan son hamle ise Galatasaray'dan geldi. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı, AZ Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, bu akşam İstanbul'da olacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği isme dair birçok ayrıntı merak ediliyor. İşte Fredrik Midtsjö hakkında önemli noktalar...

FREDRİK MİDTSJÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi.

28 yaşındaki Fredrik Midtsjø, Hollanda Eredivisie kulübü AZ'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcudur.

Midtsjø, Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı. Oyuncu, profesyonel kariyerini ise 2010 yılında Norveçli kulüp Rosenborg'da başlattı. 28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı.

2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı. Ranheim'da forma giydikten sonra Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta bacağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay futboldan uzak tuttu.

Sakatlığı bitince 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.

Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 24 Ekim 2016'da Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi. Sonrasında ödülü takım arkadaşı Mike Jensen kazandı.

Midtsjö, Rosenborg forması altında 2010'dan 2017'ye kardar toplam 148 resmî maçta forma giydi ve 21 de gol attı. 26 Ağustos 2017'de ise Norveçli oyuncu Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer oldu.

Midtsjö, takım kaptanlığına kadar yükseldiği AZ Alkmaar ile toplam 191 maça çıkarken 7 de gol atmayı başardı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Midtsjö, her alt yaş grubunda forma giydiği Norveç'in A millî takımı ile toplam 11 maça çıktı.

FREDRİK MİDTSJÖ'NÜN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Sarı-Kırmızılılar, Alkmaar'ın 28 yaşındaki futbolcusu Fredrik Midtsjö için 3.5 milyon euronun yanında 500 bin euro da bonus ödeyecek. Galatasaray'da Norveçli futbolcu sonrası da orta alana takviye yapılacak.